«Три миллиардера!»: Любимова сообщила о продаже в праздники 12 млн билетов в кино
Министр культуры России Ольга Любимова назвала «настоящим новогодним подарком» праздничные сборы в кинотеатрах российских сказочных фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь».
«Сборы обеих картин уже преодолели отметку в 2 млрд рублей. Еще одним фильмом-"миллиардником" на праздниках стала новогодняя комедия "Елки 11". В праздники на сеансы фильмов было продано 12,9 млн билетов. Посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины», - написала Любимова в Telegram.
Фильм Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышел в прокат 1 января и на сегодняшний день собрал в кинотеатрах 2,6 млрд рублей. Его главным соперником в новогодней кинобитве стала картина Дмитрия Дьяченко «Финист. Последний богатырь», заработавшая 2,0 млрд рублей.
Актриса Юлия Пересильд ранее рассказывала «Культурному гиду НСН» о роли Бабы-яги в «Последнем богатыре». Со своей стороны, актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль Урфина Джюса в «Волшебнике Изумрудного города», признался «Радиоточке НСН», что съемки в этой картине иногда граничили с шизофренией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За неделю в плен сдался 91 солдат ВСУ
- В Курской области проверят безопасность школ после ЧП с подростком
- Трамп показал видео с жителями Гренландии, которые просят США купить их остров
- Стало известно, в каких странах россияне встретили Новый год
- Российский космонавт сфотографировал с борта МКС пожары в Лос-Анджелесе
- Юра Борисов и Юлия Снигирь возглавили рейтинг российских знаменитостей 2024 года
- Фицо пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине из-за транзита газа
- Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил €3 миллиарда от российских активов
- СМИ: Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге
- Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru