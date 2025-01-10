«Три миллиардера!»: Любимова сообщила о продаже в праздники 12 млн билетов в кино

Министр культуры России Ольга Любимова назвала «настоящим новогодним подарком» праздничные сборы в кинотеатрах российских сказочных фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь».

«Сборы обеих картин уже преодолели отметку в 2 млрд рублей. Еще одним фильмом-"миллиардником" на праздниках стала новогодняя комедия "Елки 11". В праздники на сеансы фильмов было продано 12,9 млн билетов. Посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины», - написала Любимова в Telegram.

«Баба-яга и музыка из сердца»: Юлия Пересильд о группе «Мандрагора» и знаковых фильмах

Фильм Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышел в прокат 1 января и на сегодняшний день собрал в кинотеатрах 2,6 млрд рублей. Его главным соперником в новогодней кинобитве стала картина Дмитрия Дьяченко «Финист. Последний богатырь», заработавшая 2,0 млрд рублей.

Актриса Юлия Пересильд ранее рассказывала «Культурному гиду НСН» о роли Бабы-яги в «Последнем богатыре». Со своей стороны, актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль Урфина Джюса в «Волшебнике Изумрудного города», признался «Радиоточке НСН», что съемки в этой картине иногда граничили с шизофренией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:КинотеатрыМинкультурыФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры