Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине

Она отметила, что выставочный проект расскажет посетителям Столичного музея, какую богатейшую коллекцию имеет Третьяковская галерея.

Так, выставка пройдет в рамках года российско-китайской культуры. Она познакомит жителей КНР с русской живописью, в ее состав войдут порядка 70 произведений из собрания Третьяковской галереи.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея планирует открыть филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году. Кроме того, планируется открытие нового корпуса на Кадашевской набережной в Москве, передает «Радиоточка НСН».

