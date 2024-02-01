Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине
Выставочный проект «Здравствуй, Россия» откроется в Столичном музее Пекина осенью и покажет коллекцию Третьяковской галереи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Третьяковки Елену Проничеву.
Она отметила, что выставочный проект расскажет посетителям Столичного музея, какую богатейшую коллекцию имеет Третьяковская галерея.
Так, выставка пройдет в рамках года российско-китайской культуры. Она познакомит жителей КНР с русской живописью, в ее состав войдут порядка 70 произведений из собрания Третьяковской галереи.
Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея планирует открыть филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году. Кроме того, планируется открытие нового корпуса на Кадашевской набережной в Москве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил об активном диалоге России с Турцией по поводу проблем с банками
- МИД РФ: Москва будет добиваться освобождения россиян, удерживаемых в Газе
- Латвия запретила своим командам соревноваться со сборными России
- Килиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма про зомби
- В Дагестане не подтвердили новость о распоряжении включать песню «Я русский» в школах
- Песков: Россия надеется, что членство Армении в МУС не повлияет на отношения
- Писатель Веллер рассказал пранкерам, что Россию пора «размонтировать на части»
- Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с «наливайками»
- Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине
- В африканской стране откроют отели с all inclusive только для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru