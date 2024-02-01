Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине

Выставочный проект «Здравствуй, Россия» откроется в Столичном музее Пекина осенью и покажет коллекцию Третьяковской галереи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Третьяковки Елену Проничеву.

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Она отметила, что выставочный проект расскажет посетителям Столичного музея, какую богатейшую коллекцию имеет Третьяковская галерея.

Так, выставка пройдет в рамках года российско-китайской культуры. Она познакомит жителей КНР с русской живописью, в ее состав войдут порядка 70 произведений из собрания Третьяковской галереи.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея планирует открыть филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году. Кроме того, планируется открытие нового корпуса на Кадашевской набережной в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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