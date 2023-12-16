Третьяковская галерея откроет филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году
Третьяковская галерея планирует открыть филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году, рассказали в пресс-службе российского Минкульта.
Кроме того, планируется открытие нового корпуса на Кадашевской набережной в Москве. В новом филиале в столице разместится мультимедийный зал, который познакомит гостей с историей создания Третьяковской галереи и покажет путь от замысла создателей и небольшого здания в Толмачах до главного музея национального искусства.
Ранее в Третьяковской галерее открылась выставка «Герои и современники Серебряного века». Главной темой экспозиции названа нестабильность и близость перемен, которые ощущали художники той эпохи. Выставка будет открыта до 19 мая 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru