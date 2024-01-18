Пропавшую из Третьяковской галереи старинную фотографию нашли на аукционе

Старинная фотография, пропавшую из Государственной Третьяковской галереи, была обнаружена на аукционе Клуба коллекционеров графики, пишет РИА новости.

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«На фотографии 1930-х годов изображена картина XVIII века по мотивам известного произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком"», - сообщили агентству в пресс-службе Третьяковской галереи.

Автором фото является неизвестный крепостной художник.

Ранее в Третьяковской галерее открылась выставка «Герои и современники Серебряного века». Главной темой экспозиции названа нестабильность и близость перемен, которые ощущали художники той эпохи. Выставка будет открыта до 19 мая 2024 года, передает RT.

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ФОТО: пресс-служба Третьяковской галереи
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