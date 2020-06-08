Третьяковская галерея на Крымском валу заработает к 1 июля

Новая Третьяковская галерея на Крымском Валу планирует открыться для посетителей ближе к 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Зельфиру Трегулову.

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При этом, по словам Трегуловой, ожидается, что основное здание в Лаврушинском переулке начнет работать с 16 июня.

Как рассказала директор музея, в Третьяковке организуют разнонаправленные маршруты для посетителей и нанесут разметку на пол для социального дистанцирования.

Ранее в понедельник стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и график прогулок, перестает действовать пропускная система, также возобновляют деятельность компании различных сфер.


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ФОТО: A.Savin Wikipedia
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