Третьяковская галерея на Крымском валу заработает к 1 июля

При этом, по словам Трегуловой, ожидается, что основное здание в Лаврушинском переулке начнет работать с 16 июня.

Как рассказала директор музея, в Третьяковке организуют разнонаправленные маршруты для посетителей и нанесут разметку на пол для социального дистанцирования.

Ранее в понедельник стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и график прогулок, перестает действовать пропускная система, также возобновляют деятельность компании различных сфер.



