Третьяковская галерея на Крымском валу заработает к 1 июля
Новая Третьяковская галерея на Крымском Валу планирует открыться для посетителей ближе к 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Зельфиру Трегулову.
При этом, по словам Трегуловой, ожидается, что основное здание в Лаврушинском переулке начнет работать с 16 июня.
Как рассказала директор музея, в Третьяковке организуют разнонаправленные маршруты для посетителей и нанесут разметку на пол для социального дистанцирования.
Ранее в понедельник стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и график прогулок, перестает действовать пропускная система, также возобновляют деятельность компании различных сфер.
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