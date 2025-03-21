Третьяковка запустила онлайн-экскурсию от Влада Бумаги
Третьяковская галерея с целью заинтересовать школьников и привлечь их в музейные залы разработала авторский маршрут с известным в молодежной среде блогером Владом Бумагой. Экскурсия уже доступна в «VK видео», сообщает сайт музея.
Блогер на протяжении 18 минут рассказывает о девяти картинах Третьяковки, в том числе о работах Архипа Куинджи и Виктора Борисова-Мусатова.
«Новая авторская экскурсия поможет по-новому взглянуть на музей», - отметила гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева.
Ранее картина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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