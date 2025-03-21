Третьяковка запустила онлайн-экскурсию от Влада Бумаги

Блогер на протяжении 18 минут рассказывает о девяти картинах Третьяковки, в том числе о работах Архипа Куинджи и Виктора Борисова-Мусатова.

«Новая авторская экскурсия поможет по-новому взглянуть на музей», - отметила гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева.

Ранее картина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

