Третьяковка запустила онлайн-экскурсию от Влада Бумаги

Третьяковская галерея с целью заинтересовать школьников и привлечь их в музейные залы разработала авторский маршрут с известным в молодежной среде блогером Владом Бумагой. Экскурсия уже доступна в «VK видео», сообщает сайт музея.

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Блогер на протяжении 18 минут рассказывает о девяти картинах Третьяковки, в том числе о работах Архипа Куинджи и Виктора Борисова-Мусатова.

«Новая авторская экскурсия поможет по-новому взглянуть на музей», - отметила гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева.

Ранее картина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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