Третью часть «Фантастических тварей» начнут снимать, несмотря на коронавирус

Съемки фильма «Фантастические твари и где они обитают 3» американская студия Warner Bros. начнет в понедельник, 16 марта 2020 года, сообщает издание Comic Book,

Отмечается, что над сценарием вместе будут работать Дж.К. Роулинг и Стив Кловс. Режиссером проекта станет Дэвид Йэтс.

Несмотря на попытки скрыть информацию о фильме и его полное название, стали известны отдельные детали. Изменится география действия – оно переместится из США и Франции в Рио-де-Жанейро.

Известно также, что в новой части ленты может быть занят Джонни Депп, а также Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Кэтрин Уотерстон, Джессика Уильямс и Эзра Миллер.

Фильмы «Матрица 4», «Король Ричард» и «Бэтмен» на студии Warner Bros. также планируют снимать по утвержденному графику.

А студия Universal приняла решение отменить китайскую премьеру и просмотр боевика «Не время умирать», которые были запланированы на апрель в связи с распространением коронавируса.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН прокомментировал срыв съемочного процесса.

«Премьеры фильмов отменяются, выпуск смартфонов откладывается, какая-то беда находит. Хотя мне всегда казалось, что смерть от обычного гриппа выше, а уже от инфарктов — так вообще безумие», – отметил Шнейдеров.

