Третий «Человек-паук» собрал в России более 1 млрд рублей
Фильм «Человек-паук: нет пути домой» в день премьеры заработал в России 241 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Также в ЕАИС отмечается, что всего за несколько дней с момента премьеры, которая состоялась 15 декабря, третий фильм с Томом Холландом в роли Питера Паркера собрал в России 1,12 млрд рублей.
По данным Variety, за дебютный уикенд фильм «Человек-паук: нет пути домой» заработал в США $334,2 млн, проиграв только картинам «Мстители: финал» и «Мстители: война бесконечности». При этом новая история про Питера Паркера стала первой за время пандемии коронавируса, которой удалось собрать более $100 млн в прокате США за выходные.
Фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» выгел в российский прокат 15 декабря. По сюжету личность Человека-паука рассекречена, и теперь во всём мире знают, что это Питер Паркер. Главный герой пытается всё исправить и обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), сообщает RT.
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