Трейлер фильма «Человек-паук: нет пути домой» стал рекордсменом по просмотрам

Трейлер кинокартины «Человек-паук: нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home) за первые сутки с момента появления в различных соцсетях просмотрели 355,5 миллиона раз, что является новым рекордом, сообщает издание Deadline.

Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру фильма «Мстители: Финал», который за первые сутки с момента опубликования набрал 289 миллионов просмотров.

Фильм «Человек-паук: нет пути домой» является третьей картиной, в которой Питера Паркера играет Том Холланд. В ней зрители снова увидят Доктора Стренджа (Бенедикт Камбербэтч), Зелёного гоблина (Уиллем Дефо) и Доктора Осьминога (Альфред Молина). Премьера в США намечена на 17 декабря.

Ранее стало известно, что актёр Энтони Маки, играющий Сокола в супергеройской вселенной студии Marvel, появится в новой части фильма «Капитан Америка», сообщает телеканал «МИР 24».

