Треть россиян назвали отношения в книжных романах токсичными
Почти каждый третий россиянин (30%) заявил, что описанные в классической литературе отношения являются токсичными, показал онлайн-опрос «Дзена», результаты которого есть у НСН.
Интересно, что 28% опрошенных назвали устаревшими описанные в книгах отношениях. Лишь 10% респондентов считают, что идеальные отношения выглядят именно так, как описано в книгах.
Кроме того, 33% респондентов выразили мнение, что литература развивает романтический взгляд на жизнь, а 30% - что книги дали им умение лучше слушать партнера.
Главной книгой о любви россияне назвали «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Еще 23% респондентов отметили, что на их представления о любви сильнее всего повлиял «Евгений Онегин» А. Пушкина. По 18% упомянули «Обломова» И. Гончарова и «Героя нашего времени» М. Лермонтова.
Ранее исследование литературной платформы независимых авторов «Литнет» показало, что только 30% опрошенных писателей хотели бы написать произведения о собственном любовном опыте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Треть россиян назвали отношения в книжных романах токсичными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru