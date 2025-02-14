Треть россиян назвали отношения в книжных романах токсичными

Интересно, что 28% опрошенных назвали устаревшими описанные в книгах отношениях. Лишь 10% респондентов считают, что идеальные отношения выглядят именно так, как описано в книгах.



Кроме того, 33% респондентов выразили мнение, что литература развивает романтический взгляд на жизнь, а 30% - что книги дали им умение лучше слушать партнера.

Главной книгой о любви россияне назвали «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Еще 23% респондентов отметили, что на их представления о любви сильнее всего повлиял «Евгений Онегин» А. Пушкина. По 18% упомянули «Обломова» И. Гончарова и «Героя нашего времени» М. Лермонтова.

Ранее исследование литературной платформы независимых авторов «Литнет» показало, что только 30% опрошенных писателей хотели бы написать произведения о собственном любовном опыте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

