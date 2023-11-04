Треш-блогерша сбежала из России по поддельным документам и рассказала об этом в Сети
Треш-блогерша Юлия Финесс выехала из России по поддельным документам и рассказала об этом в своих соцсетях.
Блогерша была в России под подпиской о невыезде. Также российские специалисты признали ее невменяемой. На днях в своих соцсетях она рассказала, что покинула Россию с помощью поддельного паспорта и улетела в Армению.
Теперь таможенники двух стран ищут Финесс. Россия уже отправила своим армянским коллегам ориентировки. Блогерше грозит арест, депортация и принудительное лечение в России.
Ранее блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве в особо крупном размере, напоминает «Радиоточка НСН».
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