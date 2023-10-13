Блогера Белоцерковскую снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Уточняется, что речь идёт о посте от 6 апреля, который блогер разместила без указания на свой статус иностранного агента. Суд назначил Белоцерковской штраф в размере 35 тысяч рублей.

Это уже второй штраф, назначенный блогеру в октябре. Ранее её наказали за непредоставленные в Минюст РФ отчёты о своей деятельности и финансировании.

Ранее Басманный суд Москвы снял арест с имущества Вероники Белоцерковской на 153 млн рублей, которое было арестовано в рамках уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

