Трейлер «Стервеллы» за сутки посмотрел 71 млн пользователей
Трейлер фильма «Стервелла» производства студии Disney в течение первых суток после публикации посмотрел 71 млн пользователей на различных платформах. Об этом сообщает Deadline.
Новый трейлер побил суточные рекорды трейлеров «Малефисенты: Владычицы тьмы» (61,7 млн) и «Аладдина» (60,8 млн).
Лидирует по количеству просмотров по-прежнему трейлер фильма Disney «Король Лев» с результатом 224 млн. просмотров за сутки, которые он набрал в 2018 году.
Главную героиню - Стервеллу (Круэллу) Де Виль - в приквеле сыграла актриса Эмма Стоун. В фильме «101 далматинец», который вышел на экраны в 1996 году, злодейку играла актриса Гленн Клоуз.
Напомним, премьерные показы ленты Крэйга Гиллеспи планируются на май 2021 года.
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