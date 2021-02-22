Трейлер «Стервеллы» за сутки посмотрел 71 млн пользователей

Новый трейлер побил суточные рекорды трейлеров «Малефисенты: Владычицы тьмы» (61,7 млн) и «Аладдина» (60,8 млн).

Лидирует по количеству просмотров по-прежнему трейлер фильма Disney «Король Лев» с результатом 224 млн. просмотров за сутки, которые он набрал в 2018 году.

Главную героиню - Стервеллу (Круэллу) Де Виль - в приквеле сыграла актриса Эмма Стоун. В фильме «101 далматинец», который вышел на экраны в 1996 году, злодейку играла актриса Гленн Клоуз.

Напомним, премьерные показы ленты Крэйга Гиллеспи планируются на май 2021 года.

