Мультфильм «Душа» стал самым кассовым проектом Disney и Pixar в российском прокате

Мультфильм «Душа» режиссёров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса в России и странах СНГ увидели более четырёх миллионов зрителей, сообщает пресс-служба кинокомпании Disney.

В сообщении уточняется, что анимационная картина заработала в России и странах СНГ 1 069 332 694 рубля (более 14 миллионов долларов по текущему курсу), благодаря чему мультфильм «Душа» стал самым кассовым проектом студий Disney и Pixar в российском прокате.

Полнометражный мультфильм «Душа» стартовал в российском прокате 21 января. В картине рассказывается о школьном учителе музыки Джо Гарднере, который после успешного прослушивания погибает в результате несчастного случая. Его душа попадает в Великое До и становится наставником молодой упрямой души, которая столетиями не может найти свою искру и отправиться на Землю.

