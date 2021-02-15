Мультфильм «Душа» стал самым кассовым проектом Disney и Pixar в российском прокате
Мультфильм «Душа» режиссёров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса в России и странах СНГ увидели более четырёх миллионов зрителей, сообщает пресс-служба кинокомпании Disney.
В сообщении уточняется, что анимационная картина заработала в России и странах СНГ 1 069 332 694 рубля (более 14 миллионов долларов по текущему курсу), благодаря чему мультфильм «Душа» стал самым кассовым проектом студий Disney и Pixar в российском прокате.
Полнометражный мультфильм «Душа» стартовал в российском прокате 21 января. В картине рассказывается о школьном учителе музыки Джо Гарднере, который после успешного прослушивания погибает в результате несчастного случая. Его душа попадает в Великое До и становится наставником молодой упрямой души, которая столетиями не может найти свою искру и отправиться на Землю.
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