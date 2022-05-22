Трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» появился в Сети

В ролике показаны экшен-сцены: поезд летит с обрыва вниз, герой Тома Круза на мотоцикле совершает прыжок с горного трамплина, мелькают кадры драк и перестрелок. Также в аидео появилась героиня Хейли Этвелл.

По мнению журналистов, трейлер в Сеть загрузили из регионального отделения Paramount Pictures. В студии инцидент никак не прокомментировали. В настоящее время в соцсетях осуществляют блокировку в связи с нарушением авторских прав.

Премьера фильма должна состояться 12 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что седьмая и восьмая части франшизы «Миссия невыполнима» могут стать последними в истории шпиона Итана Ханта, роль которого исполняет Том Круз. Об этом, со ссылкой на собственные источники, информирует журнал Variety.

