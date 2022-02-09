СМИ: Восьмая часть франшизы «Миссия невыполнима» может стать последней

Седьмая и восьмая части франшизы «Миссия невыполнима» могут стать последними в истории шпиона Итана Ханта, роль которого исполняет Том Круз. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает журнал Variety.

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По данным собеседников издания, две грядущие части задумывались, как кульминация и двухсерийное прощание с главным героем, однако будет ли студия Paramount продолжать её без Круза/Ханта пока неизвестно.

Одной из причин, по которой «Миссия невыполнима» может быть закрыта - бюджеты новых частей, которые кратно возросли из-за пандемии и связанных с ней неоднократных переносов старта съёмок. Например, седьмая часть уже обошлась кинокомпании в $290 млн, что больше изначально запланированной суммы.

Планировалось, что «Миссия невыполнима 7» выйдет в прокат 30 сентября 2022 года, а «Миссия невыполнима 8» - 7 июля 2023 года. Однако позже, из-за «продолжающейся пандемии», даты премьер перенесли на 14 июля 2023 года и 28 июня 2024 года, соответственно.

Ранее во время съёмок «Миссия невыполнима 7» Том Круз четыре раза прыгнул с парашютом ради сцены с приземлением в поле, сообщают «Невские новости».

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