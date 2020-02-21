Трамп возмущен, что «Оскар» лучшим фильмом признал фильм из Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп высказал крайнее недовольство тем, что Американская киноакадемия отдала «Оскар» в главной номинации – лучший фильм года – южнокорейской картине Пон Чжун Хо «Паразиты». Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Variety. Американский лидер пояснил, что премию нельзя было отдавать этой картине, потому что сейчас у США с Южной Кореей достаточно проблем.
«Победителем стал… фильм из Южной Кореи! Что, черт возьми, это всё было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей, а они дают ему лучший фильм года?» — заявил Трамп в ходе митинга в штате Колорадо.
92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе 10 февраля, сообщает РЕН ТВ. Впервые главным фильмом года был признан не американский фильм.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что американцы устали от однообразного кино, а мощная система демократии позволила выбрать в качестве лучшего фильм на иностранном языке.
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