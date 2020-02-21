Трамп возмущен, что «Оскар» лучшим фильмом признал фильм из Южной Кореи

«Победителем стал… фильм из Южной Кореи! Что, черт возьми, это всё было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей, а они дают ему лучший фильм года?» — заявил Трамп в ходе митинга в штате Колорадо.

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе 10 февраля, сообщает РЕН ТВ. Впервые главным фильмом года был признан не американский фильм.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что американцы устали от однообразного кино, а мощная система демократии позволила выбрать в качестве лучшего фильм на иностранном языке.



