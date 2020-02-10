Долин: Голосование за «Паразитов» было протестным

Антон Долин: «Всем понятно, что Феникс с "Джокером" в этом году абсолютный победитель. Это поразительная актерская работа, и даже те, кому не понравился сам фильм, все отмечали невероятное преображение Феникса. Он много раз номинировался на "Оскар", но это первая его награда, заслуженная. Надо сказать, что и очень трогательной была его речь, в которой он призвал жалеть животных, почувствовать себя частью того мира, в котором мы живем, а не хозяевами», – рассказывает он в беседе с НСН.

