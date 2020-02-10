Долин: Голосование за «Паразитов» было протестным
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
«Паразиты» признаны лучшей кинокартиной
В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручении премии «Оскар». Статуэтки раздали в 92-ой раз. В частности, кинолента «Паразиты» получила четыре статуэтки из шести, на которые номинировалась — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший международный фильм. А также это первая кинолента не на английском языке, которая получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
Антон Долин: «"Паразиты" – это действительно сенсация сезона. В каком-то смысле, наверное, голосование было протестным, потому что уж очень было много великолепных американских картин. Когда режиссёры Сэм Мендес, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе соревнуются за статуэтку, проще всего отдать ее какому-нибудь стороннему человеку, в данном случае блистательному Пон Чжун Хо. Так или иначе, решение о награждении "Паразитов" историческое. Отныне "Оскар" уже не сугубо американская премия, теперь это действительно всемирная премия, получается, что раз корейцы смогли ее выиграть, то могут и россияне», – отмечает Антон Долин в эфире НСН.
Зеллвегер забрала второй в своей карьере «Оскар»
Рене Зеллвегер удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди». За награду в данной категории также боролись Скарлетт Йоханссон, Синтиа Эриво, Сирша Ронан и Шарлиз Терон.
Антон Долин: «Ее награда ни для кого не сюрприз. Это ее второй "Оскар". Она прекрасная актриса, не только потому что она сыграла Бриджит Джонс, но и потому что действительно умеет преображаться. Она совершенно не похожа на себя в исполнении Джуди Гарланд, в то же время узнаваема. Ее работа очень яркая в довольно посредственном биографическом фильме. Это типичное то, что любит и награждает "Оскар"», – комментирует кинокритики для НСН.
Лучшим актером стал Хоакин Феникс
Лучшим актером стал сыгравший главную роль в фильме «Джокер» Хоакин Феникс. Это первый «Оскар» для актера. На награду претендовали Леонардо Ди Каприо, Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Джонатан Прайс.
Антон Долин: «Всем понятно, что Феникс с "Джокером" в этом году абсолютный победитель. Это поразительная актерская работа, и даже те, кому не понравился сам фильм, все отмечали невероятное преображение Феникса. Он много раз номинировался на "Оскар", но это первая его награда, заслуженная. Надо сказать, что и очень трогательной была его речь, в которой он призвал жалеть животных, почувствовать себя частью того мира, в котором мы живем, а не хозяевами», – рассказывает он в беседе с НСН.
Брэд Питт получил награду за роль второго плана
Брэд Питт получил премию в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».
Антон Долин: «Очень рад. Брэд Питт — прекрасный парень, у него уже есть продюсерский "Оскар". Он продюсер двух фильмов, получивших премию, оба сделаны чернокожими режиссерами, это "Двенадцать лет рабства" и "Лунный свет". Но все-таки все мы его знаем как прекрасного артиста, в фильме "Однажды в… Голливуде", мне кажется, он это доказал. А Леонардо ди Каприо совсем не обижен. Во-первых, у него "Оскар" уже есть, а во-вторых, они действительно хорошие друзья», – уверяет Антон Долин в интервью НСН.
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