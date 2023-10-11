Тося Чайкина записала песню к китайскому киноремейку «Ловушки для одинокого мужчины»

За основу киноповествования взята известная пьеса французского драматурга Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины». Он широко известен также по пьесе «Восемь женщин». Советский первоисточник представлял собой по жанру иронический детектив. Китайская киноверсия снята в стиле детективного триллера.

Пока песня Тоси Чайкиной «Надежда» звучит на русском языке. Эту же композицию исполнительница намерена записать на китайском. По мнению Чайкиной, её творчество может быть понятно и стать популярным на азиатском рынке. Кроме того, песня будет записана на английском языке.

По данным портала kinobusiness.com, в мировом прокате сборы «Исчезнувшей в звёздах» уже превысили 520 миллионов долларов.

