Тося Чайкина записала песню к китайскому киноремейку «Ловушки для одинокого мужчины»
Певица и композитор Тося (Антонина, Тосилия) Чайкина записала официальный саундтрек к китайскому фильму «Исчезнувшая в звездах». Эта картина представляет собой ремейк отечественной ленты «Ловушка для одинокого мужчины», снятой режиссёром Алексеем Кореневым на излёте СССР в 1990 году.
Китайская картина выйдет в прокат на территории России в четверг, 12 октября, сообщили ТАСС в кинокомпании Artmainstream. Советский фильм запомнился целой плеядой знаменитых актёров. Роли в нём, в частности, сыграли Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Вениамин Смехов, Иннокентий Смоктуновский, Елена Коренева.
За основу киноповествования взята известная пьеса французского драматурга Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины». Он широко известен также по пьесе «Восемь женщин». Советский первоисточник представлял собой по жанру иронический детектив. Китайская киноверсия снята в стиле детективного триллера.
Пока песня Тоси Чайкиной «Надежда» звучит на русском языке. Эту же композицию исполнительница намерена записать на китайском. По мнению Чайкиной, её творчество может быть понятно и стать популярным на азиатском рынке. Кроме того, песня будет записана на английском языке.
По данным портала kinobusiness.com, в мировом прокате сборы «Исчезнувшей в звёздах» уже превысили 520 миллионов долларов.
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