Топ-лотом мартовских торгов Christie’s в Лондоне станет работа Клода Моне

Им стала важная для развития всего импрессионизма работа Клода Моне «Утро на Сене в ясную погоду», написанная художником в 1897 году.

Картину до продажи выставят на обозрение потенциальных покупателей в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне.

Другой вариант этой же композиции был продан на аукционе Christie’s в 2017 году за $23,4 млн.

Ранее картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

