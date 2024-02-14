Топ-лотом мартовских торгов Christie’s в Лондоне станет работа Клода Моне
Назван топ-лот мартовских торгов произведениями искусства Christie’s, намеченных на 7 марта в британской столице, сообщили в аукционном доме.
Им стала важная для развития всего импрессионизма работа Клода Моне «Утро на Сене в ясную погоду», написанная художником в 1897 году.
Картину до продажи выставят на обозрение потенциальных покупателей в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне.
Другой вариант этой же композиции был продан на аукционе Christie’s в 2017 году за $23,4 млн.
Ранее картина Пабло Пикассо стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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