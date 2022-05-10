Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн
Портрет актрисы Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, проданный на аукционе Christie's за $195,04 млн, стал самым дорогим произведением американского искусства. Об этом сообщает CNN.
Картина Shot Sage Blue Marilyn была создана Уорхолом в 1964 году. На портрете, выполненном методом шелкографии, изображена Монро на светло-бирюзовом фоне.
Эксперты оценивали стоимость картины в $200 млн, отмечает Газета.ру. Работу Уорхола купил американский арт-дилер Ларри Гагосян.
Полученные от продажи портрета средства направят на финансирование благотворительного фонда, пишет RT.
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