Том Круз получил престижную награду ВМС США
Американский актёр Том Круз получил высшую гражданскую награду Военно-морских сил США. Об этом сообщает BBC.
Речь идёт о премии «За выдающиеся общественные заслуги». Её вручают гражданским лицам, которые совершили героические поступки или каким-либо образом поддержали американских военных.
Круза, который неоднократно играл военных, в том числе в таких блокбастерах, как «Топ Ган» и «Топ Ган: Мэверик», наградили за «повышение осведомлённости общественности о военной службе и признание высококвалифицированных армейских кадров и их жертв».
Отмечается, что данной награды за фильм «Спасти рядового Райана» в своё время были удостоены режиссёр Стивен Спилберг и актёр Том Хэнкс.
Ранее Том Круз принял участие в церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже. Как пишет RT, актёр на канате спустился с крыши в Париже, в затем на мотоцикле увёз олимпийский флаг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru