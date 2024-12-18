Том Круз получил престижную награду ВМС США

Речь идёт о премии «За выдающиеся общественные заслуги». Её вручают гражданским лицам, которые совершили героические поступки или каким-либо образом поддержали американских военных.

Круза, который неоднократно играл военных, в том числе в таких блокбастерах, как «Топ Ган» и «Топ Ган: Мэверик», наградили за «повышение осведомлённости общественности о военной службе и признание высококвалифицированных армейских кадров и их жертв».

Отмечается, что данной награды за фильм «Спасти рядового Райана» в своё время были удостоены режиссёр Стивен Спилберг и актёр Том Хэнкс.

Ранее Том Круз принял участие в церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже. Как пишет RT, актёр на канате спустился с крыши в Париже, в затем на мотоцикле увёз олимпийский флаг.