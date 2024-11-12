СМИ: Том Круз нашел преемника для серии «Миссия невыполнима»

Американский актёр Том Круз нашёл себе преемника для франшизы «Миссия невыполнима». Об этом сообщает World Of Reel.

Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8»

По данным издания, продолжателем дела агента Итана Ханта, которого играет Круз, станет 35-летний Глен Пауэлл, снявшийся с ним в фильме «Топ Ган: Мэверик».

При этом, на старте съёмок седьмой и восьмой части «Миссии невыполнима» появилась информация, что они станут последними в истории Итана Ханта, однако дело его отряда может быть продолжено с новыми героями.

Также отмечается, что в случае, если студия Paramount продолжит работу над франшизой, то Круз будет её продюсером.

Ранее стало известно, что биографический фильм Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, так как ему не выдали прокатное удостоверение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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