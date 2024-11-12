СМИ: Том Круз нашел преемника для серии «Миссия невыполнима»

По данным издания, продолжателем дела агента Итана Ханта, которого играет Круз, станет 35-летний Глен Пауэлл, снявшийся с ним в фильме «Топ Ган: Мэверик».

При этом, на старте съёмок седьмой и восьмой части «Миссии невыполнима» появилась информация, что они станут последними в истории Итана Ханта, однако дело его отряда может быть продолжено с новыми героями.

Также отмечается, что в случае, если студия Paramount продолжит работу над франшизой, то Круз будет её продюсером.

Ранее стало известно, что биографический фильм Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, так как ему не выдали прокатное удостоверение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

