СМИ: Том Круз нашел преемника для серии «Миссия невыполнима»
Американский актёр Том Круз нашёл себе преемника для франшизы «Миссия невыполнима». Об этом сообщает World Of Reel.
По данным издания, продолжателем дела агента Итана Ханта, которого играет Круз, станет 35-летний Глен Пауэлл, снявшийся с ним в фильме «Топ Ган: Мэверик».
При этом, на старте съёмок седьмой и восьмой части «Миссии невыполнима» появилась информация, что они станут последними в истории Итана Ханта, однако дело его отряда может быть продолжено с новыми героями.
Также отмечается, что в случае, если студия Paramount продолжит работу над франшизой, то Круз будет её продюсером.
Ранее стало известно, что биографический фильм Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, так как ему не выдали прокатное удостоверение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские владельцы продали арена Helsinki Hall финским инвесторам»
- Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН без вреда здоровью
- Жену экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате
- Маск поддержал идею аудита помощи Украине после завершения конфликта
- СМИ: Том Круз нашел преемника для серии «Миссия невыполнима»
- Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства
- Из президентской гонки в Белоруссии вышла Ольга Чемоданова
- Новый альбом The Cure возглавил шесть чартов Billboard
- Волынец заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри никого не обязывает рожать
- В московском метро нашли кошку в переноске, владельца разыскивают
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru