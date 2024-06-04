Том Круз по ошибке хотел сесть в машину британского премьера

Однако дверь машины не поддалась, после чего Круз, смеясь, отправился к своей машине.

Сунак же, по данным издания, прибыл на вертолете после визита в графство Девон в рамках политической кампании возглавляемой им Консервативной партии перед всеобщими выборами, которые состоятся 4 июля.

Ранее стало известно, что венгерский режиссер Корнель Мундруцо намерен снять байопик о дружбе революционера Симона Тер-Петросяна, известного как Камо, и Иосифа Сталина.

