Том Круз по ошибке хотел сесть в машину британского премьера
Американский актер Том Круз, снимающийся в Великобритании в последней части фильма «Миссия невыполнима», по ошибке хотел сесть в машину британского премьера Риши Сунака. Как пишет Politico, звезда ленты «С широко закрытыми глазами» попытался открыть двери автомобиля политика после приземления на лондонской вертолетной площадке Баттерси в центре Лондона.
Однако дверь машины не поддалась, после чего Круз, смеясь, отправился к своей машине.
Сунак же, по данным издания, прибыл на вертолете после визита в графство Девон в рамках политической кампании возглавляемой им Консервативной партии перед всеобщими выборами, которые состоятся 4 июля.
Ранее стало известно, что венгерский режиссер Корнель Мундруцо намерен снять байопик о дружбе революционера Симона Тер-Петросяна, известного как Камо, и Иосифа Сталина.
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