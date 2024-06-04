Том Круз по ошибке хотел сесть в машину британского премьера

Американский актер Том Круз, снимающийся в Великобритании в последней части фильма «Миссия невыполнима», по ошибке хотел сесть в машину британского премьера Риши Сунака. Как пишет Politico, звезда ленты «С широко закрытыми глазами» попытался открыть двери автомобиля политика после приземления на лондонской вертолетной площадке Баттерси в центре Лондона.

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Однако дверь машины не поддалась, после чего Круз, смеясь, отправился к своей машине.

Сунак же, по данным издания, прибыл на вертолете после визита в графство Девон в рамках политической кампании возглавляемой им Консервативной партии перед всеобщими выборами, которые состоятся 4 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АктерыВеликобритания

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