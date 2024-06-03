Венгерский режиссер Корнель Мундруцо снимет байопик про Иосифа Сталина

Сюжет картины будет основан на событиях 1891 – 1922 годов и представит историю рождения диктатора глазами его лучшего друга. По словам создателей проекта, фильм расскажет о детстве Сталина и Тер-Петросяна в городе Гори недалеко от Тбилиси, также покажет их воссоединение в подростковом возрасте и начале их политической деятельности.

Съемочный процесс начнется в 2025 году в Грузии. Сам проект будет на грузинском языке.

Ранее кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» объявила о намерении снять психологический фильм «Лермонтов» о жизни русского писателя Михаила Лермонтова, действие развернётся в 1837 году, напоминает «Радиоточка НСН».

