Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3»

«К счастью, мы вернулись к работе... На этой дороге всегда встречаются крутые повороты, но они преодолеваются без особого труда, когда ты любишь свое дело и знаешь, что у тебя есть отличные результаты, поддержка и великолепная команда», — написал актер в своих соцсетях.



Режиссером и сценаристом третьего фильма об антигерое вселенной Marvel стала Келли Марсель. Ранее она написала сценарий к первым двум частям франшизы.

Изначально премьера «Венома 3» должна была состояться в июле 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

