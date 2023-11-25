Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3»
Актер Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3» и поделился фотографией с площадки. Премьера состоится в ноябре 2024 года.
«К счастью, мы вернулись к работе... На этой дороге всегда встречаются крутые повороты, но они преодолеваются без особого труда, когда ты любишь свое дело и знаешь, что у тебя есть отличные результаты, поддержка и великолепная команда», — написал актер в своих соцсетях.
Режиссером и сценаристом третьего фильма об антигерое вселенной Marvel стала Келли Марсель. Ранее она написала сценарий к первым двум частям франшизы.
Изначально премьера «Венома 3» должна была состояться в июле 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией
- FT: Великобритания может вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона
- Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3»
- Товарооборот России и Турции за десять месяцев 2023 года увеличился на 49,8%
- Москвичка на BMW сбила троих пешеходов
- Мультипликатор Хаяо Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы»
- Российские авиакомпании лишились 76 самолетов из-за санкций
- Google удалит неактивные аккаунты россиян в ряде сервисов
- Springer: замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца
- Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru