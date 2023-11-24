Голову пришельца из фильма Спилбирга «Инопланетянин» продадут на аукционе

Торги пройдут в декабре в Беверли-Хиллс в Калифорнии. Первоначально предмет оцени в $1 миллион.

Как отмечается, голову главного персонажа киношедевра начала 80-х годов прошлого века изготовил итальянский мастер Карло Рамбальди. Она может шевелить глазами, бровями, лбом и языком.

«Инопланетянин» признавался лучшим фильмом всех времен и народов, получил 4 премии «Оскар» и множество других наград.

Ранее гитару Курта Кобейна с последнего концерта продали на аукционе за $1,5 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

