Голову пришельца из фильма Спилбирга «Инопланетянин» продадут на аукционе

Голову пришельца из легендарного фильма «Инопланетянин» Стивена Спилберга 1982 года продадут на аукционе, сообщает аукционный дом Juliens.

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Торги пройдут в декабре в Беверли-Хиллс в Калифорнии. Первоначально предмет оцени в $1 миллион.

Как отмечается, голову главного персонажа киношедевра начала 80-х годов прошлого века изготовил итальянский мастер Карло Рамбальди. Она может шевелить глазами, бровями, лбом и языком.

«Инопланетянин» признавался лучшим фильмом всех времен и народов, получил 4 премии «Оскар» и множество других наград.

Ранее гитару Курта Кобейна с последнего концерта продали на аукционе за $1,5 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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