Толстой заявил о необходимости снимать хорошие фильмы о СВО
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой считает, что необходимо снимать фильмы о военной операции на Украине такие, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию.
По его мнению, зрители должны полюбить героев этих картин и «проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма», передает РИА Новости.
Толстой подчеркнул, что это должен быть «хороший материал».
Ранее генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что СВО является огромным полем для разных сюжетов. По его словам, в настоящее время на студии готовят два проекта, которые будут посвящены этой теме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru