Толстой заявил о необходимости снимать хорошие фильмы о СВО

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой считает, что необходимо снимать фильмы о военной операции на Украине такие, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию.

По его мнению, зрители должны полюбить героев этих картин и «проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма», передает РИА Новости.