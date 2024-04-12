Толстой заявил о необходимости снимать хорошие фильмы о СВО

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой считает, что необходимо снимать фильмы о военной операции на Украине такие, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию.

По его мнению, зрители должны полюбить героев этих картин и «проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма», передает РИА Новости.

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Толстой подчеркнул, что это должен быть «хороший материал».

Ранее генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что СВО является огромным полем для разных сюжетов. По его словам, в настоящее время на студии готовят два проекта, которые будут посвящены этой теме.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияКино

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