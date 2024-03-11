Два фильма об СВО снимут на «Мосфильме»
Специальная военная операция (СВО) является огромным полем для разных сюжетов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
По его словам, в настоящее время на студии готовят два проекта, которые будут посвящены теме СВО. Режиссёром первого фильма станет Фёдор Попов, съёмки начнутся летом.
«Также у нас есть в разработке ещё один проект - нашим же редактором и сценаристом Екатериной Кочетковой готовится сценарий на эту тему. Работы ещё много впереди», - отметил он.
Шахназаров добавил, что данные проекты - это абсолютно разные истории.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал кинематографистов снимать о войне, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru