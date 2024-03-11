Два фильма об СВО снимут на «Мосфильме»

Специальная военная операция (СВО) является огромным полем для разных сюжетов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

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По его словам, в настоящее время на студии готовят два проекта, которые будут посвящены теме СВО. Режиссёром первого фильма станет Фёдор Попов, съёмки начнутся летом.

«Также у нас есть в разработке ещё один проект - нашим же редактором и сценаристом Екатериной Кочетковой готовится сценарий на эту тему. Работы ещё много впереди», - отметил он.

Шахназаров добавил, что данные проекты - это абсолютно разные истории.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал кинематографистов снимать о войне, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияКиноМосфильмКарен Шахназаров

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