Два фильма об СВО снимут на «Мосфильме»

По его словам, в настоящее время на студии готовят два проекта, которые будут посвящены теме СВО. Режиссёром первого фильма станет Фёдор Попов, съёмки начнутся летом.

«Также у нас есть в разработке ещё один проект - нашим же редактором и сценаристом Екатериной Кочетковой готовится сценарий на эту тему. Работы ещё много впереди», - отметил он.

Шахназаров добавил, что данные проекты - это абсолютно разные истории.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал кинематографистов снимать о войне, сообщает RT.