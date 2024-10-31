«Толковых мало!»: Клименко оценил заявки на гранты «ВК» для видеоблогеров
Не все авторы контента приживутся на площадке «ВКонтакте», так как они привыкли к формату работы других социальных сетей, таких как YouTube или запрещенный в РФ Instagram*, заявил НСН Герман Клименко.
Хороших блогеров очень мало, поэтому те 600 заявок, которые получила «ВКонтакте» на грантовую программу для авторов длинных видео, – это отличный результат. Об этом в беседе с НСН рассказал основатель LiveInternet Герман Клименко.
VK продлила срок подачи заявок на грантовую программу для авторов длинных видео до 12 ноября. За первые две недели было подано более 600 таких заявок, сообщили представители компании. Большинство заявок относятся к темам образования, хобби, путешествий, гейминга и культуры. Клименко отметил, что не факт, что все авторы, подавшие заявки, смогут стать блогерами для «ВКонтакте», потому что они привыкли к другим платформам.
«Когда мы наблюдаем за социальными сетями, нам кажется, что в них очень много вовлеченных. На самом деле, пишущих, как правило, не больше нескольких процентов. Поэтому хороших блогеров и создателей контента по пальцам пересчитать. Более того, давайте вспомним за кем охотятся «ВКонтакте». Ну, Влада Бумагу мы все знаем и еще назовем где-то десяток блогеров. На самом деле, 600 заявок, на мой взгляд, это хорошее число. Не факт, что они все смогут превратиться в хороших блогеров, потому что все привыкли работать в рамках YouTube, или запрещенного в России Instagram. Но если все эти 600 человек превратятся в создателей контента для «ВКонтакте», то это будет хорошая помощь. Нам кажется, что блогеров миллион, но их там только тысячи полторы толковых. Там же еще есть определенные требования, а для того, чтобы стать участником, надо показать примеры, пройти отбор и все фильтры», - рассказал он.
Ранее Клименко в беседе с НСН рассказал, что холдинг VK с помощью грантов решил сделать ставку не на распиаренных блогеров, а на большое число средних и мелких производителей контента, генерирующих трафик.
* - (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
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