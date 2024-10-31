«Толковых мало!»: Клименко оценил заявки на гранты «ВК» для видеоблогеров

Хороших блогеров очень мало, поэтому те 600 заявок, которые получила «ВКонтакте» на грантовую программу для авторов длинных видео, – это отличный результат. Об этом в беседе с НСН рассказал основатель LiveInternet Герман Клименко.

VK продлила срок подачи заявок на грантовую программу для авторов длинных видео до 12 ноября. За первые две недели было подано более 600 таких заявок, сообщили представители компании. Большинство заявок относятся к темам образования, хобби, путешествий, гейминга и культуры. Клименко отметил, что не факт, что все авторы, подавшие заявки, смогут стать блогерами для «ВКонтакте», потому что они привыкли к другим платформам.