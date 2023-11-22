ТНТ объявила дату и время премьеры сериала «Букины»
Премьера сериала «Букины», который станет продолжением «Счастливы вместе», состоится на телеканале ТНТ 18 декабря в 20:00, сообщает kanobu.ru.
В шоу примут участие Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
В новом сериале речь пойдет о чете Букиных, после того, как у них выросли дети и обзавелись собственными отпрысками. Иногда вся большая династия собирается вместе, наводя ужас на соседей.
В «Букиных» к прежнему актерскому составу присоединятся Михаил Тарабукин и Тимур Батрутдинов. Режиссером проекта стал Гарик Петросян.
Ранее актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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