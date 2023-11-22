ТНТ объявила дату и время премьеры сериала «Букины»

В шоу примут участие Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

В новом сериале речь пойдет о чете Букиных, после того, как у них выросли дети и обзавелись собственными отпрысками. Иногда вся большая династия собирается вместе, наводя ужас на соседей.

В «Букиных» к прежнему актерскому составу присоединятся Михаил Тарабукин и Тимур Батрутдинов. Режиссером проекта стал Гарик Петросян.

Ранее актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

