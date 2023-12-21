Рэпер Канье Уэст впечатлился работой российского дизайнера Арнаутова
Американский рэпер Канье Уэст впечатлился визуальной работой дизайнера и диджитал художника из России Макса Арнаутова, сообщает телеканал «360».
Мастер создал картину при помощи искусственного интеллекта. Работа привлекла внимание исполнителя Тимбалэнда, давно следящего за творчеством россиянина, который и передал новую работу Канье Уэсту. Работу диджитал-художник посвятил последнему альбому Канье Уэста Vultures, делясь с искусственным интеллектом полученным от исполнителя вдохновением. Картинка стала вирусной.
Арнаутов напомнил, что рэпер взял на работу в качестве дизайнера бренда свое одежды россиянина Гошу Рубчинского.
Ранее стало известно, что выход совместного альбома рэпера Канье Уэста и музыканта Ty Dolla $ign в очередной раз перенесли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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