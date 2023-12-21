Рэпер Канье Уэст впечатлился работой российского дизайнера Арнаутова

Мастер создал картину при помощи искусственного интеллекта. Работа привлекла внимание исполнителя Тимбалэнда, давно следящего за творчеством россиянина, который и передал новую работу Канье Уэсту. Работу диджитал-художник посвятил последнему альбому Канье Уэста Vultures, делясь с искусственным интеллектом полученным от исполнителя вдохновением. Картинка стала вирусной.

Арнаутов напомнил, что рэпер взял на работу в качестве дизайнера бренда свое одежды россиянина Гошу Рубчинского.

Ранее стало известно, что выход совместного альбома рэпера Канье Уэста и музыканта Ty Dolla $ign в очередной раз перенесли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

