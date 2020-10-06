Ткаченко: школьникам нужно показывать советский кинематограф

Музыкант Владимир Ткаченко в беседе с НСН посоветовал классический боевик для просмотра с детьми

Режиссер Карен Шахназаров предложил включить советский кинематограф, историческое кино в обязательную школьную программу.

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в беседе с НСН поддержал эту идею.

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«Как молодой папа девятилетней дочери я примерно представляю, что смотрят нынешние школьники. И советский кинематограф сам по себе уникален, прекрасен. Думаю, детям нужно его показывать, рассказывать об этом. Мы с Соней смотрели недавно трилогию Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители». Классный боевик», — отметил он.

Кроме того, Ткаченко в эксклюзивном интервью НСН признался, что не уверен, состоится ли юбилейный концерт группы «Ундервуд» из-за ужесточения карантинных мер на фоне пандемии.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:УндервудКарен ШахназаровКиноВладимир Ткаченко
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