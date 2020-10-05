Ткаченко поддержал идею включить советский кинематограф в школьную программу

Владимир Ткаченко: «Печалюсь по этому поводу, потому что я фанат бондианы. Мне нравится все, что происходит на экране с этим бессмертным героем. Правда, жду не дождусь, когда наступит апрель 2021 года. Вообще, все отрасли, которые связаны с массовыми мероприятиями, угасают. У нас на 4 декабря запланирован юбилейный концерт, не знаю, будут ли еще действовать карантинные меры к тому времени или нет. Одному Богу известно и, может быть, российскому правительству. Все же, очень хочется, чтобы концерт состоялся. А до бондианы мы все доживем, потому что не время умирать», — сказал он в эфире НСН.

