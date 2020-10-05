Ткаченко поддержал идею включить советский кинематограф в школьную программу
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве задумались об ужесточении карантина
В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина. В частности, обсуждается возможность возврата пропускного режима, об этом пишут «Ведомости». За последние сутки в столице выявили более трех с половиной тысяч случаев коронавируса. По всей стране – почти 11 тысяч. Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал о том, чтобы власти обсуждали повторное введение в стране режима самоизоляции.
Владимир Ткаченко: «Коронавирус, к сожалению, является главным ньюсмейкером этого года, поэтому ничего хорошего ждать не приходится. То, что в мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина, вполне логично. Распадаются целые отрасли, ужасно все то, что происходит в мире. Не знаю, насколько новый карантин обезопасит здоровье людей, надеюсь, что так и будет. Но мне кажется, что прививаться тоже нужно. Что касается лично моего отношения к COVID-19, я думаю, так или иначе коронавирусом переболеют все. Но, конечно же, профилактика – всегда наш надежный товарищ и партнер», — поделился Владимир Ткаченко своим мнением с НСН.
Премьеру новой части бондианы перенесли
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» снова перенесли, на этот раз — на апрель 2021 года. Причина – ухудшение во всем мире ситуации с коронавирусом.
Владимир Ткаченко: «Печалюсь по этому поводу, потому что я фанат бондианы. Мне нравится все, что происходит на экране с этим бессмертным героем. Правда, жду не дождусь, когда наступит апрель 2021 года. Вообще, все отрасли, которые связаны с массовыми мероприятиями, угасают. У нас на 4 декабря запланирован юбилейный концерт, не знаю, будут ли еще действовать карантинные меры к тому времени или нет. Одному Богу известно и, может быть, российскому правительству. Все же, очень хочется, чтобы концерт состоялся. А до бондианы мы все доживем, потому что не время умирать», — сказал он в эфире НСН.
Советский кинематограф предложили включить в школьную программу
Режиссер Карен Шахназаров предложил включить советский кинематограф, историческое кино в обязательную школьную программу.
Владимир Ткаченко: «Как молодой папа девятилетней дочери я примерно представляю, что смотрят нынешние школьники. И советский кинематограф сам по себе уникален, прекрасен. Думаю, детям нужно его показывать, рассказывать об этом. Мы с Соней смотрели недавно трилогию Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители». Классный боевик», — отметил он в интервью НСН.
«Песня как предчувствие» от Владимира Ткаченко
Лидер группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко решил поделиться своими знаниями о музыке. В середине октября он проведет трехдневный семинар «Песня как предчувствие».
Владимир Ткаченко: «Семинар пройдет с 16 по 18 октября в Москве. Речь пойдет о музыке, все, что связано со страшным словом сольфеджио, я попытаюсь рассказать об этом просто, понятно и доступно. Мы поговорим о тексте, поэзии, ритмике языка. Я вас приглашаю, приходите, буду очень ждать», — пригласил читателей и слушателей НСН Владимир Ткаченко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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