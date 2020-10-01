Шнейдеров: «Аватар-2» спасет российский кинопрокат
Кинокритик оценил будущее нового фильма Кэмерона в российском кинопрокате.
Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2».
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, что через год именно этот фильм спасет российский кинопрокат от разорения.
«Не пройдет и года, как этот фильм будет спасать российский кинопрокат», – подметил он.
Как рассказал Шнейдеров, уже посчитано, что 44 процента кинотеатров могут вообще не выжить.
«Выручка упала почти в половину. Я боюсь, что может даже и больше, учитывая шахматную рассадку и нехватку репертуара», – сказал эксперт.
Также Шнейдеров в интервью НСН предрек коммерческий крах фильму «Стрельцов», который в минувшие выходные стал лидером проката.
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