Шнейдеров: «Аватар-2» спасет российский кинопрокат

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2».

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, что через год именно этот фильм спасет российский кинопрокат от разорения.

«Не пройдет и года, как этот фильм будет спасать российский кинопрокат», – подметил он.