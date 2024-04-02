Ткаченко: Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето

Приостановлена работа над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление актера Артема Ткаченко.

Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали мем с Гагариным

По его словам, съемки планируют продолжить предстоящим летом. Продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Актер не указал, почему пришлось сдвинуть сроки. Ткаченко при этом отметил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над проектом.

Ранее актер Юрий Стоянов в эфире НСН переадресовал режиссерам и монтажерам вопросы о вырезанной из сериала «Вампиры средней полосы» сцене с граффити о космонавте.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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