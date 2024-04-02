Ткаченко: Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето

По его словам, съемки планируют продолжить предстоящим летом. Продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Актер не указал, почему пришлось сдвинуть сроки. Ткаченко при этом отметил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над проектом.

Ранее актер Юрий Стоянов в эфире НСН переадресовал режиссерам и монтажерам вопросы о вырезанной из сериала «Вампиры средней полосы» сцене с граффити о космонавте.

