Стоянов не вспомнил вырезанный мем про Гагарина из сериала «Вампиры средней полосы»

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) обратил внимание на то, что сцену с шуткой «Юра! Мы все ********» вырезали из «Вампиров средней полосы». Стоянов рассказал, что даже не помнит такой сцены.

«В ноябре 2023 года проснулись с этим вопросом! Ничего интереснее не произошло в мире, в стране? Я не понимаю, о чем Вы спрашиваете, правда. Это огромный сериал, огромная роль, я реально не помню такого факта. Я не могу Вам сказать, было это или не было, потому что ты в день играешь пять-семь сцен, восемь минут полезного материала на выходе, а вспомнить, что за 40 съемочных дней было и что оттуда ушло…» - сказал собеседник НСН.

Актер переадресовал вопросы о вырезанной сцене к режиссерам и монтажерам киноленты.

«Монтаж – прерогатива режиссера, не моя. Я физически не могу помнить, так как за это время я снимаюсь уже в пятом сериале. «Вампиры средней полосы», безусловно, дорогой мне сериал, я его безумно люблю и очень жду следующего сезона, но вот так покадрово… Это вопрос к тем, кто монтировал и клеил этот сериал», - отметил Стоянов.

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