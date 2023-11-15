Стоянов не вспомнил вырезанный мем про Гагарина из сериала «Вампиры средней полосы»
Актер Юрий Стоянов в эфире НСН переадресовал режиссерам и монтажерам вопросы о вырезанной из сериала «Вампиры средней полосы» сцене с граффити о космонавте.
Народный артист России Юрий Стоянов в эфире НСН удивился тому, что кто-то в 2023 году вспомнил мем «Юра, мы всё ******** (упустили. - НСН)» из сериала «Вампиры средней полосы», вырезанный онлайн-площадками из сцены с его участием.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) обратил внимание на то, что сцену с шуткой «Юра! Мы все ********» вырезали из «Вампиров средней полосы». Стоянов рассказал, что даже не помнит такой сцены.
«В ноябре 2023 года проснулись с этим вопросом! Ничего интереснее не произошло в мире, в стране? Я не понимаю, о чем Вы спрашиваете, правда. Это огромный сериал, огромная роль, я реально не помню такого факта. Я не могу Вам сказать, было это или не было, потому что ты в день играешь пять-семь сцен, восемь минут полезного материала на выходе, а вспомнить, что за 40 съемочных дней было и что оттуда ушло…» - сказал собеседник НСН.
Актер переадресовал вопросы о вырезанной сцене к режиссерам и монтажерам киноленты.
«Монтаж – прерогатива режиссера, не моя. Я физически не могу помнить, так как за это время я снимаюсь уже в пятом сериале. «Вампиры средней полосы», безусловно, дорогой мне сериал, я его безумно люблю и очень жду следующего сезона, но вот так покадрово… Это вопрос к тем, кто монтировал и клеил этот сериал», - отметил Стоянов.
Ранее стало известно, что телеканал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе группы Seventeen, чтобы избежать штрафа о пропаганде ЛГБТ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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