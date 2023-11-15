Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали мем с Гагариным

По его словам, фрагмент показали во втором сезоне проекта. Однако в сериях, размещенных в онлайн-кинотеатрах, нет сцены с шуткой.

«Нахожу раздачу в плохом качестве, которую организовали в самом начале проката сериала. Скачиваю нужную серию - и (внезапно!) хронометраж отличается ... и сцена с шуткой про Гагарина там есть», — написал блогер в своем Telegram-канале.

Баженов задался вопросом, что опаснее: фраза-мем «или радуга».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе группы Seventeen, чтобы избежать штрафа о пропаганде ЛГБТ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

