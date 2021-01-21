«Ничего непонятно, как в ваших фильмах»: Нолана позвали вдохновиться Россией

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН сравнил сюжеты фильмов Кристофера Нолана с жизнью в России.

Режиссер Кристофер Нолан планирует больше и чаще снимать кино в Индии. Он вдохновился страной после съемок «Довода».

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН сравнил сюжеты фильмов Нолана с жизнью в России.

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«Мне кажется, Индией можно и нужно вдохновляться, но господина Нолана хочется пригласить в Россию. Мне кажется, здесь гораздо больше мест и людей, которые вас вдохновят. В ваших же фильмах вообще ничего непонятно: начинается одним, продолжается другим, заканчивается третьим. Так и в России у нас на всех уровнях – начиная от самого простого до высших эшелонов власти – неясно, что происходит. И это максимально соответствует сюжетам ваших фильмов, так что приезжайте, мы вас очень ждем», – сказал он.

Также Ткаченко в интервью НСН отметил, что Моргенштерну на «Евровидении» самое место.

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ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
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