Ткаченко: Моргенштерну на «Евровидении» самое место

Владимир Ткаченко: «Мне кажется, Индией можно и нужно вдохновляться, но господина Нолана хочется пригласить в Россию. Мне кажется, здесь гораздо больше мест и людей, которые вас вдохновят. В ваших же фильмах вообще ничего непонятно: начинается одним, продолжается другим, заканчивается третьим. Так и в России у нас на всех уровнях – начиная от самого простого до высших эшелонов власти – неясно, что происходит. И это максимально соответствует сюжетам ваших фильмов, так что приезжайте, мы вас очень ждем», – сказал музыкант в беседе с НСН.

