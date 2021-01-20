Ткаченко: Моргенштерну на «Евровидении» самое место
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Чиновников предложили ознакомить с TikTok и мемами
Чиновникам предложили ежегодно проходить курсы «Тренды цифровой молодёжной среды», чтобы знать сленг молодежи, актуальные мемы, кумиров Instagram и специфику TikTok. С подобной идеей выступил Институт прогрессивного образования.
Владимир Ткаченко: «Начинание хорошее, только непонятно, почему ежегодно. Мне кажется, ежедневно чиновники должны проходить эти курсы, потому что мода скоротечна, и сленг молодежи меняется чуть ли не каждую неделю, мемы уже тем более. Наконец-то чиновники узнают, что кроме Филиппа Киркорова и Николая Баскова есть и другие исполнители, познакомятся с творчеством, например, Клавы Коки или Дани Милохина», – прокомментировал в эфире НСН Владимир Ткаченко.
Моргенштерн захотел выступить на «Евровидении»
Несмотря на то, что уже определены музыканты, которые представят Россию на «Евровидении» в этом году, желание побороться за победу изъявил рэпер Моргенштерн.
Владимир Ткаченко: «Это более, чем нормально, потому что "Евровидение" – конкурс для абсолютных фриков, поэтому Моргенштерну там самое место», – отметил он в интервью НСН.
Нолан планирует продолжить снимать фильмы в Индии
Режиссер Кристофер Нолан планирует больше и чаще снимать кино в Индии. Он вдохновился страной после съемок «Довода».
Владимир Ткаченко: «Мне кажется, Индией можно и нужно вдохновляться, но господина Нолана хочется пригласить в Россию. Мне кажется, здесь гораздо больше мест и людей, которые вас вдохновят. В ваших же фильмах вообще ничего непонятно: начинается одним, продолжается другим, заканчивается третьим. Так и в России у нас на всех уровнях – начиная от самого простого до высших эшелонов власти – неясно, что происходит. И это максимально соответствует сюжетам ваших фильмов, так что приезжайте, мы вас очень ждем», – сказал музыкант в беседе с НСН.
Кустурица планирует привиться «Спутником V»
Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о планах привиться от коронавируса вакциной «Спутник V».
Владимир Ткаченко: «Сам по себе режиссер Эмир Кустурица человек гениальный и немного взбалмошный, как мы знаем. При этом он, конечно же, отчаянно любит Россию, все, что с ней связано. Забота о здоровье, надеюсь, входит в его планы, и раз уж он любит Россию, то пусть прививается "Спутником V". Я думаю, что вслед за ним в очередь встанут Стивен Сигал и Жерар Депардье, поэтому мне кажется, что очередь будет богатая и талантливая», – подытожил в беседе с НСН Владимир Ткаченко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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