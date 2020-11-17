Ткаченко из «Ундервуд» поздравил «Чайф» с 35-летием

«Я от лица всей группы «Ундервуд» и от себя лично совершенно искренне поздравляю наших замечательных, удивительных коллег, группу «Чайф». Владимир Владимирович Шахрин, Владимир Сергеевич Бегунов, здравствуйте. Надеюсь, что все-таки когда-то эти ковидные ограничения пройдут, и вы дадите свой юбилейный концерт, как и мы», – понадеялся он.

Ранее группа «Ундервуд» объявила о переносе своего концерта в честь 25-летия коллектива на весну следующего года.

«К сожалению, вынужден это констатировать, переносим, как все понимают, из-за новых ограничений. Новая дата – 3 апреля 2021 года. Ничего не могу сказать больше, кроме как "поживем – увидим". Не болейте, здоровья вам всем. И спасибо, что по-прежнему слушаете нашу группу», – сказал Ткаченко в беседе с НСН.

Также музыкант в эксклюзивном интервью НСН поддержал призыв Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах.

