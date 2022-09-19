Тимати ответил Пугачевой о «патриотизме»
Музыкант Тимати ответил народной артистке СССР, певице Алле Пугачевой, попросившей внести ее в список иноагентов после решения Минюста России включить в перечень ее супруга Максима Галкина*, сообщает «РЕН ТВ».
Исполнитель с иронией ответил на слова Пугачевой о «патриотизме». «Думаю что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм!» – заявил Тимати.
Как отметил рэпер, супруг Пугачевой много времени проработал на федеральном канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». «Желаю вам удачи», – заключил певец.
Как сообщалось ранее, Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом, как и ее супруга шоумена Максима Галкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
*Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр физлиц – иноагентов.
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