Тимати ответил Пугачевой о «патриотизме»

Музыкант Тимати ответил народной артистке СССР, певице Алле Пугачевой, попросившей внести ее в список иноагентов после решения Минюста России включить в перечень ее супруга Максима Галкина*, сообщает «РЕН ТВ».

Галкин прокомментировал свой статус иноагента

Исполнитель с иронией ответил на слова Пугачевой о «патриотизме». «Думаю что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм!» – заявил Тимати.

Как отметил рэпер, супруг Пугачевой много времени проработал на федеральном канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». «Желаю вам удачи», – заключил певец.

Как сообщалось ранее, Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом, как и ее супруга шоумена Максима Галкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр физлиц – иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Максим ГалкинАлла ПугачеваМузыканты
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