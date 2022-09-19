Тимати ответил Пугачевой о «патриотизме»

Исполнитель с иронией ответил на слова Пугачевой о «патриотизме». «Думаю что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм!» – заявил Тимати.

Как отметил рэпер, супруг Пугачевой много времени проработал на федеральном канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». «Желаю вам удачи», – заключил певец.

Как сообщалось ранее, Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом, как и ее супруга шоумена Максима Галкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр физлиц – иноагентов.

