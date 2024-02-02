Тим Бертон поставит ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины»

Бертон вместе с Эндрю Миттманом и Томми Харпером станут сопродюсерами переосмысления классической ленты студии Warner Bros. Помогать в этом непростом деле киноделам будет сценаристка «Исчезнувшей» и «Острых предметов» Гиллиан Флинн.

Оригинальная лента 1958 года повествует о богатой наследнице Нэнси Арчер, которая после встречи с инопланетянами выросла до гигантских размеров. Эта трансформация осложнила ее и без того неидеальный брак.

Ранее стало известно, что Килиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма про зомби, передает RT.

