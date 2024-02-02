Тим Бертон поставит ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины»
Американский режиссер Тим Бертон создаст ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины», который вышел в 1958 году, передает Deadline.
Бертон вместе с Эндрю Миттманом и Томми Харпером станут сопродюсерами переосмысления классической ленты студии Warner Bros. Помогать в этом непростом деле киноделам будет сценаристка «Исчезнувшей» и «Острых предметов» Гиллиан Флинн.
Оригинальная лента 1958 года повествует о богатой наследнице Нэнси Арчер, которая после встречи с инопланетянами выросла до гигантских размеров. Эта трансформация осложнила ее и без того неидеальный брак.
Ранее стало известно, что Килиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма про зомби, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru