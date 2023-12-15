Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара
Британская актриса Тильда Суинтон приглашена к участию в съемках нового фильма Педро Альмодовара «Комната по соседству». Об этом обладательница премии «Оскар» рассказала в интервью The Film Stage.
По её словам, эта картина станет первой в карьере знаменитого испанского режиссера, которая будет снята полностью на английском языке.
Съемки начнутся весной 2024 года. В центре сюжета история трех героинь, чьи судьбы оказываются тесно переплетены.
Сотрудничество Суинтон и Альмодовара не станет первым, они уже работали вместе над короткометражкой «Человеческий голос».
Ранее Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара
- Володин: В 2023 году Госдума приняла 694 закона
- «АвтоВАЗ» начал выпуск первых электромобилей e-Largus в Ижевске
- ФАС возбудила дела против производителей яиц Крыма и Кировской области
- Египет рассчитывает на рекорд по туристам по итогам года
- Минкульт Франции назвал Депардье позором страны
- Посол США в России посетила в СИЗО Гершковича
- Журналист Херш: Израиль настроен убить всех лидеров ХАМАС
- СМИ: Новое правительство Аргентины сменит посла в России
- В Нижневартовсе мужчина напал на банк с топором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru