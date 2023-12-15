Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара

По её словам, эта картина станет первой в карьере знаменитого испанского режиссера, которая будет снята полностью на английском языке.

Съемки начнутся весной 2024 года. В центре сюжета история трех героинь, чьи судьбы оказываются тесно переплетены.

Сотрудничество Суинтон и Альмодовара не станет первым, они уже работали вместе над короткометражкой «Человеческий голос».

Ранее Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

