Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара

Британская актриса Тильда Суинтон приглашена к участию в съемках нового фильма Педро Альмодовара «Комната по соседству». Об этом обладательница премии «Оскар» рассказала в интервью The Film Stage.

Анджелина Джоли снимется в третьей части «Малефисенты»

По её словам, эта картина станет первой в карьере знаменитого испанского режиссера, которая будет снята полностью на английском языке.

Съемки начнутся весной 2024 года. В центре сюжета история трех героинь, чьи судьбы оказываются тесно переплетены.

Сотрудничество Суинтон и Альмодовара не станет первым, они уже работали вместе над короткометражкой «Человеческий голос».

Ранее Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Татьяна Волобуева
ТЕГИ:РежиссерСъемкиФильмАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры