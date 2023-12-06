Анджелина Джоли снимется в третьей части «Малефисенты»
Звезда Голливуда Анджелина Джоли примет участие в съёмках третьей части кинокартины о волшебнице Малефисенте. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.
Как информирует издание, 48-летняя Джоли в ближайшее время примет участие в съемках ещё нескольких фильмов. «Малефисента» снята в жанре фэнтези. Фильм повествует о детстве темной волшебницы, сложной взаимосвязи между Малефисентой и будущей королевой.
Главные роли в фильмах, помимо Джоли, исполнили Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и Сэм Райли. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», год назад Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против бывшего супруга, актёра Брэда Питта.
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