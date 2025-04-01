Все четыре фильма о группе The Beatles выйдут в 2028 году

Все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года, сообщил режиссер Сэм Мендес на презентации Sony на CinemaCon.

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Он также подтвердил уже известный актерский состав: Пола Маккартни сыграет Пол Мескаль, Джона Леннона ― Харрис Диккинсон, Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн, Ринго Старра ― Барри Кеоган.

Режиссер рассказал, что пытался снять о ливерпульской четверке одну киноленту, однако, по его мнению, «эта история слишком велика для одного фильма». Мендес также отказался от формата сериала.

Мендес признался, что на съемки всех четырех частей потребуется больше года.

Ранее историк творчества «Ливерпульской четверки», лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап заявил НСН, что великовозрастные дети Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили совместную песню ради прикола и денег, а не для создания второй версии группы The Beatles.

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ФОТО: ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN
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