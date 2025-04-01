Все четыре фильма о группе The Beatles выйдут в 2028 году

Он также подтвердил уже известный актерский состав: Пола Маккартни сыграет Пол Мескаль, Джона Леннона ― Харрис Диккинсон, Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн, Ринго Старра ― Барри Кеоган.

Режиссер рассказал, что пытался снять о ливерпульской четверке одну киноленту, однако, по его мнению, «эта история слишком велика для одного фильма». Мендес также отказался от формата сериала.

Мендес признался, что на съемки всех четырех частей потребуется больше года.

Ранее историк творчества «Ливерпульской четверки», лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап заявил НСН, что великовозрастные дети Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили совместную песню ради прикола и денег, а не для создания второй версии группы The Beatles.

