Все четыре фильма о группе The Beatles выйдут в 2028 году
Все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года, сообщил режиссер Сэм Мендес на презентации Sony на CinemaCon.
Он также подтвердил уже известный актерский состав: Пола Маккартни сыграет Пол Мескаль, Джона Леннона ― Харрис Диккинсон, Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн, Ринго Старра ― Барри Кеоган.
Режиссер рассказал, что пытался снять о ливерпульской четверке одну киноленту, однако, по его мнению, «эта история слишком велика для одного фильма». Мендес также отказался от формата сериала.
Мендес признался, что на съемки всех четырех частей потребуется больше года.
Ранее историк творчества «Ливерпульской четверки», лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап заявил НСН, что великовозрастные дети Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили совместную песню ради прикола и денег, а не для создания второй версии группы The Beatles.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашу Техника должны перевезти в другой госпиталь
- Госдума одобрила дополнительный отпуск для родственников раненых участников СВО
- Госдума запретила навязывать покупателям приобретение допуслуг
- На западе Индии 13 человек погибли при взрыве на фабрике по производству петард
- Украинец арестован в Польше по подозрению в работе на российскую разведку
- Генерал-лейтенант Бутко стал замглавы МЧС России
- Путин подписал закон о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах
- Фронтмен The Who заявил, что теряет слух и зрение
- Все четыре фильма о группе The Beatles выйдут в 2028 году
- Программа льготного лизинга коммунальной техники на 50 млрд рублей запущена в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru