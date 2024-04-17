«Монетный двор The Beatles»: Песню детей Маккартни и Леннона назвали стебом

Великовозрастные дети Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили совместную песню ради прикола и денег, а не для создания второй версии группы The Beatles, предположил в интервью НСН историк творчества «Ливерпульской четверки», лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап.

46-летний сын Пола Маккартни Джеймс ранее выпустил новый трек под названием Primrose Hill, созданный при участии сына другого легендарного «битла», 38-летнего Шона Оно Леннона.