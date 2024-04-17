«Монетный двор The Beatles»: Песню детей Маккартни и Леннона назвали стебом
Трек про лондонские «Воробьевы горы» не является предвестником создания The Beatles 2.0. однако дети битлов могут на нем заработать, сказал в эфире НСН Олег Чилап.
Великовозрастные дети Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили совместную песню ради прикола и денег, а не для создания второй версии группы The Beatles, предположил в интервью НСН историк творчества «Ливерпульской четверки», лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап.
46-летний сын Пола Маккартни Джеймс ранее выпустил новый трек под названием Primrose Hill, созданный при участии сына другого легендарного «битла», 38-летнего Шона Оно Леннона.
«Это инди-музыка, симпатичная песня ни о чем с незапоминающейся мелодией, вполне себе нормальная, но поскольку она маркирована Леннон-Маккартни, это притягивает внимание миллионов людей в мире, несмотря на то, что это написали детки. Здесь бесперебойно работает монетный двор The Beatles. При этом она не представляет интереса в культурологическом смысле, такие песни сегодня может писать выпускник колледжа. У других артистов существует немало песен с таким же названием Primrose Hill, это культовое место в Лондоне, все равно, что у нас Воробьевы горы. Песню "Воробьевы горы" могут написать 50 человек», - сказал Чилап.
По его мнению, в этой песни нет магии The Beatles.
«Магнетизм The Beatles был в том, что он не был спродюсирован, а был спонтанным. Это не группа АВВА, которую создали продюсеры, это все было дикорастущим от Земли, природным камнем, из которого было добыто золото. Слушая эту песню я не поймал себя на том, что она родилась естественным путем. Это созвонились два перца и говорят: "А давай по приколу сделаем Леннон-Маккартни". Это просто коммерческий, творческий, стебный проект, там нет вдохновения, это не The Beatles 2.0. но миллионы битлоориентированных граждан априори с интересом ее ждали, это как очередь за очередной версией iPhone. Здесь нет магии тех The Beatles, которые в 1960-е перевернули весь мир. С таким же успехом можно попросить очень дальнего потомка Гомера написать новую "Одиссею" или с помощью ИИ поместить потомков Моцарта и Сальери в лабораторию дегустации вина. Но людям сегодня интересно играть в игры, им подкидывают такую игру», - заключил собеседник НСН.
При этом он подтвердил, что есть «битловская легенда» о возможности создания новой версии группы The Beatles из детей «битлов», которые стали хорошими музыкантами.
В начале февраля 2024 года Джеймс Маккартни объявил о возвращении в музыку, спустя восемь лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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