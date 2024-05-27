«Тенденция аншлагов»: Театры собирают полные залы даже при росте цен
Проблема нехватки зрителей не стоит перед столичными и региональными театрами, рассказал НСН театральный критик Григорий Заславский.
Спектакли российских театров собирают аншлаги, хотя стоимость билетов на постановки в некоторых учреждениях культуры возросла, заявил в интервью НСН театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский.
Продажи театральных билетов в России упали на 9–25%, при этом стоимость билетов выросла на 4-19%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование МТС-банка о расходах потребителей на досуг и развлечения в марте—мае 2024 года. По данным издания, участники билетного рынка связывают тенденцию с сокращением числа событий в регионах и «заметных премьер» в столичных учреждениях культуры. Однако Заславский усомнился в том, что зрители уходят из театров.
«Это довольно неожиданная информация. К примеру, встречался с министром культуры Белгородской области, по его словам, в Белгороде сегодня спектаклей нет, но в Старом Осколе, где их продолжают играть, переаншлаги, по несколько спектаклей в день. Я также регулярно выезжаю в регионы, ни один из директоров не жаловался на то, что зрителей не хватает. Резкое падение и массовые сдачи билетов действительно были после «Крокуса», но ситуация быстро выпрямилась. На мой взгляд, сегодня тенденция аншлагов в театрах», - сказал он.
При этом собеседник НСН подтвердил, что стоимость билетов в отдельных учреждения культуры растет.
«Повышение цен во многих театрах несколько беспокоит, но говорить, что продажи падают не приходится. Есть разные тактики, кто-то скажет: «Давайте повысим цены, таким образом увеличим прибыль». Но в театре обычно повышение цен приводит к уменьшению продаж. Для театра намного важнее, чтобы был полный зал. Кстати, только что был в театре Сатиры на новом спектакле неизвестного режиссера – малая сцена на 400 мест и все занято», - подытожил Заславский.
Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили рассказал «Радиоточке НСН», что за последние три года значительно вырос интерес молодежи к театру. По его словам, на спектаклях все чаще можно увидеть зрителей от 20 до 35 лет.
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