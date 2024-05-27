«Тенденция аншлагов»: Театры собирают полные залы даже при росте цен

Продажи театральных билетов в России упали на 9–25%, при этом стоимость билетов выросла на 4-19%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование МТС-банка о расходах потребителей на досуг и развлечения в марте—мае 2024 года. По данным издания, участники билетного рынка связывают тенденцию с сокращением числа событий в регионах и «заметных премьер» в столичных учреждениях культуры. Однако Заславский усомнился в том, что зрители уходят из театров.

«Это довольно неожиданная информация. К примеру, встречался с министром культуры Белгородской области, по его словам, в Белгороде сегодня спектаклей нет, но в Старом Осколе, где их продолжают играть, переаншлаги, по несколько спектаклей в день. Я также регулярно выезжаю в регионы, ни один из директоров не жаловался на то, что зрителей не хватает. Резкое падение и массовые сдачи билетов действительно были после «Крокуса», но ситуация быстро выпрямилась. На мой взгляд, сегодня тенденция аншлагов в театрах», - сказал он.