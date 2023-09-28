«Зритель идет!»: Грымов заявил об аншлагах в театре, несмотря на рост цен
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН заявил, что цены на билеты выросли на 10%, при этом средняя заполняемость зала составляет 96%.
Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН признался, что театр «подорожал» на 10%. При этом он подчеркнул, что зрителей это не отпугнуло – средняя заполняемость зала сегодня составляет 96%.
Накануне билетные сервисы сообщили о снижении числа спектаклей в России на 23% в начале осеннего сезона по сравнению с этим периодом в 2022 году. Кроме того, средняя цена одного билета в театры на спектакли, идущие в сентябре-октябре этого года, составляет 2076 рублей, оценивает «МТС Энтертейнмент». По сравнению с тем же периодом 2022 года цена выросла на 8%. Грымов подтвердил только повышение цен.
«Мы подорожали, мы сделали билеты чуть дороже, в среднем на 10%. Самая дорогая цена билета у нас в театре – 12 тысяч рублей, самые дешевые билеты – 1700 рублей. Рынок очень активный, я благодарен тем, кто придумал «Пушкинскую карту», потому что молодежь стала гораздо активнее ходить благодаря этому. Я вижу, что очень сильно у нас увеличилась география зрителей, у нас люди приезжают из Нижнего Новгорода, из Питера, с Дальнего Востока. Люди приезжают именно на спектакль, а вечером уезжают. То есть, это такой театральный туризм. У нас аншлаги, средняя заполняемость зала – 96%, меньше 85% не бывает», - пояснил он.
При этом собеседник НСН опроверг снижение числа спектаклей, ни один из которых не был снят из репертуара за последние годы.
«У нас в театре не снят ни один спектакль из репертуара. Сейчас мы выпустили очень важный спектакль «Цветы нам не нужны», посвященный отчасти Нюрнбергскому процессу. 28 -29 октября у нас выходит «Иуда», который продолжает трилогию «Антихрист и Христос». Репертуар не сокращается. А у нас еще и есть абонемент для зрителей на весь репертуар. Им большая скидка идет. Мы продаем 10-18 абонементов в месяц. Также мы с ноября месяца поднимаем гонорарную часть артистам на 43%. В среднем по театру поднимем на 8-12% зарплаты. Мы можем это делать, потому что идет зритель, это деньги с билетов», - резюмировал он.
Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал немыслимыми нынешние цены на билеты в театр.
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