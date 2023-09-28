«Зритель идет!»: Грымов заявил об аншлагах в театре, несмотря на рост цен

«Мы подорожали, мы сделали билеты чуть дороже, в среднем на 10%. Самая дорогая цена билета у нас в театре – 12 тысяч рублей, самые дешевые билеты – 1700 рублей. Рынок очень активный, я благодарен тем, кто придумал «Пушкинскую карту», потому что молодежь стала гораздо активнее ходить благодаря этому. Я вижу, что очень сильно у нас увеличилась география зрителей, у нас люди приезжают из Нижнего Новгорода, из Питера, с Дальнего Востока. Люди приезжают именно на спектакль, а вечером уезжают. То есть, это такой театральный туризм. У нас аншлаги, средняя заполняемость зала – 96%, меньше 85% не бывает», - пояснил он.

При этом собеседник НСН опроверг снижение числа спектаклей, ни один из которых не был снят из репертуара за последние годы.

«У нас в театре не снят ни один спектакль из репертуара. Сейчас мы выпустили очень важный спектакль «Цветы нам не нужны», посвященный отчасти Нюрнбергскому процессу. 28 -29 октября у нас выходит «Иуда», который продолжает трилогию «Антихрист и Христос». Репертуар не сокращается. А у нас еще и есть абонемент для зрителей на весь репертуар. Им большая скидка идет. Мы продаем 10-18 абонементов в месяц. Также мы с ноября месяца поднимаем гонорарную часть артистам на 43%. В среднем по театру поднимем на 8-12% зарплаты. Мы можем это делать, потому что идет зритель, это деньги с билетов», - резюмировал он.

Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал немыслимыми нынешние цены на билеты в театр.



