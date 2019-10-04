Уникальному алмазу-матрешке определили цену и возраст

«Нужна чистота. Это самое главное в камне. С точки зрения природной аномалии, такого не встречалось раньше. Возраст скорее не 800 миллионов, а более миллиарда двухсот миллионов, чтобы он сформировался таким образом. Структура у него необычная, но он все-таки маленький. Он весит где-то 0,6-0,65 карата. А внутри совсем маленький камешек. Он ценен не своим ювелирным назначением. Что из него сделаешь? Если его вставить в золотую, платиновую оправу – он будет стоить. А так он скорее музейный экспонат. Стоимость такого камня может доходить до 50-60 тысяч долларов», - подсчитал он.

Напомним, в январе в Якутии обнаружили алмаз массой более 190 карат. Кристалл был добыт на месторождении Удачнинского горно-обогатительного комбината.

