Уникальному алмазу-матрешке определили цену и возраст
Владелец музея Фаберже в Баден-Бадене в эфире НСН оценил рыночную стоимость уникальной находки.
В Якутии обнаружили уникальный алмаз-матрешку: внутри кристалла свободно перемещается еще один алмаз. Специалисты предполагают, что сначала появился внутренний кристалл, а затем образовался внешний. По их оценке, камню не менее 800 миллионов лет.
Владелец музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов в эфире НСН оценил рыночную стоимость уникальной находки.
«Нужна чистота. Это самое главное в камне. С точки зрения природной аномалии, такого не встречалось раньше. Возраст скорее не 800 миллионов, а более миллиарда двухсот миллионов, чтобы он сформировался таким образом. Структура у него необычная, но он все-таки маленький. Он весит где-то 0,6-0,65 карата. А внутри совсем маленький камешек. Он ценен не своим ювелирным назначением. Что из него сделаешь? Если его вставить в золотую, платиновую оправу – он будет стоить. А так он скорее музейный экспонат. Стоимость такого камня может доходить до 50-60 тысяч долларов», - подсчитал он.
Напомним, в январе в Якутии обнаружили алмаз массой более 190 карат. Кристалл был добыт на месторождении Удачнинского горно-обогатительного комбината.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Две авиабомбы найдены у Крымского моста
- Путин предложил Минздраву использовать опыт «Росатома» как корпорации
- ФАС подозревает недобросовестную конкуренцию в прогнозе скачка цен на авиабилеты
- «Не по звонку». Путин призвал настроить социальные лифты
- Как лечить врачебные бунты